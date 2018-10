Anlène gaat voor meer speeltijd in nieuw VC Sneek

Anlène van der Meer maakte vorig jaar als 18-jarig talent haar opwachting in de eredivisie. In een ‘apart seizoen’ waarin VC Sneek na een periode van vier jaren geen prijs wist te pakken, moest de linkshandige diagonaalspeelster het doen met invalbeurten. Dit jaar hoopt de geboren Sneekse, die bij haar vriend in Leeuwarden is ingetrokken, binnen de lijnen een grotere bijdrage te kunnen leveren aan het ‘nieuwe’ Sneek.

De ochtend na een van de laatste trainingen voor de competitiestart tegen Set Up is het gevoel bij de nu 19-jarige Anlène van der Meer goed. ,,Lekker getraind. Heerlijk”, zegt ze, terug in de Friese hoofdstad. Naast de ritjes vice versa naar de Sneker Sporthal pendelt ze tussen Leeuwarden en Heerenveen om de komende maanden haar Cios-opleiding af te ronden.

In februari stort ze zich op de volgende studie. Communicatie. ,,Heel wat anders ja. Ik denk dat het bij me past. De opleiding trekt me aan omdat ik veel dingen leuk vind. Journalistiek, fotografie, reclames en promotie. De opleiding is breed, maar mijn keuzes ook, dus dat komt mooi uit.”

Anlène is geen stilzitter. Om bij te verdienen werkte ze bij Fifty Six in Leeuwarden, tot de combinatie topsport, studie en werk haar toch even te druk werd. Daarnaast werkt ze namelijk ook nog erg graag op het haar geliefde Ameland. Het eiland waar haar moeder Majanka Faber vandaan komt zit in haar hart. Als ze werkt in restaurant De Griffel op Hollum - dat doet ze al vijf jaar - logeert ze bij haar opa en oma. ,,Op momenten dat ik vrij ben, ben ik daar te vinden. Ik voel me op Ameland ontzettend thuis.”

Hard werken doet ze ook in de sporthal. Volleyballen zit als dochter van oud-VC Sneek topdivisiespeler Bareld van der Meer in de genen. Haar doelstelling dit seizoen is een basisplaats zien te veroveren bij VC Sneek. De kans is reëel, omdat aanvalskanon Paula Boonstra naar België is vertrokken. Maar niks staat vast. ,,Garanties zijn er niet hoor”, weet ze zelf als geen ander. ,,Ik heb vorig jaar al behoorlijk veel geleerd. Daar ga ik nu mee verder, met hopelijk meer speelminuten.”

