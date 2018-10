Tibrag heeft beste lelievletzeilers van Nederland

De zeeverkenners uit Sneek waren de beste van in totaal 28 teams die in de tweede klase (tot en met 18 jaar) om de nationale zeiltitel streden bij het landelijke Scoutingcentrum in Harderhaven.

Tijdens de LSZW komen de beste zeilers uit alle Admiraliteiten bij elkaar om twee dagen lang wedstrijden te varen. Op zaterdag was de start van de eerste wedstrijd al meteen goed. Nog voor de bovenwindse boei lag Sander Cnossen met zijn bemanning al tweede. Alleen is heel goed starten in de 2e klasse niet altijd makkelijk. Zo lagen de schepen van de 1ste klasse (tot en met 15 jaar) met z’n allen bij deze bovenwindse boei. Helaas zijn er toen wat plekjes verspeeld bij deze boei resulterend in een elfde plaats. Geleerd van deze situatie zeilden ze tijdens de tweede wedstrijd iets ruimer om de boei en haalden zo bijna de gehele 1ste klasse in, de 1590 Ter Snaecke uit Sneek werd toen 4e. Sander en zijn bemanning waren nog niet tevreden, ze hebben alles gegeven tijdens de 3e wedstrijd en werden eerste.

Zondag was er meer wind en werden er nog drie wedstrijden gevaren, de uitslagen waren weer heel goed. Dankzij een 4, 1 en een 16e plaatst mogen ze zich een jaar lang de beste lelievletzeilers van Nederland noemen.

De Nederlandse lelievletkampioenen met vlnr. Stef v.d. Berg, Kees Castelein, Stefan Wiersma, Sander Cnossen en Wesley Raadsveld