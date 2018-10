Oldtimerfestival Kabroemmm doneert 1600 euro aan Het Vergeten Kind

Met een goed gevuld programma was afgelopen 30 juni en 1 juli feest in Hemelum. Stichting Kabroemmm verwelkomde dat weekend vele bezoekers op het festivalterrein, dat ook dit jaar weer geheel in het teken stond van oldtimers. Het te doneren bedrag werd 23 september bekend gemaakt tijdens de vrijwilliger dag van Kabroemmm. De opbrengst van het festival doneert de stichting aan het goede doel: Het Vergeten Kind.

Om het jaar kiest de organisatie een goed doel voor kinderen in Nederland waaraan zij een geldbedrag doneren. De combinatie van activiteiten met oldtimers en het goede doel blijkt een succesformule: bij alle voorgaande edities haalde de stichting al mooie geldbedragen op voor het goede doel. Nieuw dit jaar was de muziekavond voorafgaand aan het festival. Op deze eerste editie van Kabroemmm Live kijkt de organisatie met een goed gevoel terug.

,,We organiseerden deze avond voor de eerste keer en dan is het altijd afwachten of iets aanslaat,” vertelt Wijbrand-Jan Attema, één van de organisatoren van het festival. ,,Zeker gezien de concurrentie van de andere evenementen in de omgeving mogen we niet klagen. DJ Michel Ark en de Top100 coverband Virus maakten er een gezellig avond van, waarbij de bezoekers tot in de late uurtjes op de dansvloer stonden.”

Compleet met een toertocht, unieke oldtimers en demoraces op het circuit was er de volgende dag voor iedere bezoeker wat wils bij het oldtimerfestival in Hemelum. Attema: ,,,Een dag die mogelijk is gemaakt door onze sponsoren, vrijwilligers en deelnemers. Samen met onze bezoekers maken zij er een groot succes van.” En het goede doel voor volgend jaar? “Dat houden we nog even geheim, maar dat we hier weer een mooi doel aan gaan koppelen is een ding dat zeker is. We hopen iedereen volgend jaar opnieuw te verwelkomen in Hemelum en er weer een gezellig weekend van te maken,” aldus Attema.