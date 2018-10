Nieuwe roerganger Miedema Sails Heeg

Miedema Sails, producent van kwaliteit jachtzeilen en bootkappen, uit Heeg gaat over in nieuwe, maar ook vertrouwde handen. Mede-eigenaar Chris Kamstra en zijn vrouw Elbrich Kamstra nemen per 1 oktober het roer geheel over van Jan en Hermi Miedema.

Miedema begon ooit als zeilmaker bij Gaastra. In 1989 startte hij zijn eigen zeilmakerij: Jan Miedema Sails. De zeilmaker werd een gerenommeerd merk onder de watersporters wat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. In 2003 besloot Miedema Sails dealer te worden van Gaastra. Gaastra wilde na een faillissement weer voet aan de grond in Europa krijgen. In die tijd vond Miedema in Chris Kamstra zijn gelijke wat in 2008 werd beklonken met een officieel partnerschap.

Uiteindelijk bleek de samenwerking met Gaastra niet bij de visie en werkwijze van Miedema en compagnon Kamstra aan te sluiten. In 2015 werd besloten om terug te gaan naar de basis: korte lijntjes en met zorg gemaakte kwalitatieve zeilen en bootkappen, onder de vlag van Miedema Sails. Klanten uit binnen- en buitenland bleven Miedema Sails trouw. ,,Dit komt doordat er met hoogwaardige materialen wordt gewerkt die dicht bij huis worden gehaald en door vakkundige medewerkers in eigen huis worden ontworpen en gemaakt. Hierdoor kunnen wij oprecht zeggen dat onze producten van Friese bodem zijn”, aldus Miedema.

Nu is de tijd gekomen dat Jan langzaam kan gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. ,,Ik blijf, in mindere mate, verbonden aan Miedema Sails. Ik kan mij nu vooral bezighouden met mijn passie: het ontwerpen en maken van kwaliteitszeilen.” Over de dagelijkse leiding hoeft hij zich niet meer druk te maken. ,,Ik weet dat het bedrijf in goede handen is bij Chris en zijn vrouw Elbrich en dat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Ik draag het bedrijf in vol vertrouwen over.”

Het bedrijf blijft zich onder de naam Miedema Sails voortzetten en voor de klanten zal er weinig veranderen. ,,Klanten zullen de kwaliteitszeilen en bootkappen geleverd krijgen zoals ze gewend zijn: gemaakt door vakmensen, allemaal puur Nederlands en ambachtelijk vervaardigd in eigen huis. We gaan de toekomst vol vertrouwen tegemoet waarin we de kwaliteit naar een nog hoger niveau gaan tillen en onze service nog verder gaan uitbreiden”, benadrukt Chris Kamstra.

Miedema Sails is een authentieke Nederlands zeilmakerij met een DNA dat is gedrenkt in pure nautische passie. Ons bedrijf dankt haar reputatie aan een unieke mix van Nederlands authentiek vakwerk gecombineerd met hedendaagse technologie. Als 1 van Nederlands grootste zeilmakerij maken wij jachtzeilen en bootkappen vanuit het Friese Heeg. Onze klanten bevinden zich wereldwijd en zijn zowel regattazeilers als recreatieve watersporters. We produceren voor kleine open zeilboten, sloepen en grote zeil- en motorjachten tot wel 60 voet. Ook succesvolle wedstrijdzeilers uit verschillende klassen weten Miedema Sails te vinden. Zo zeilen onder andere Erwin de Vries, Ronald Damen, Folkert Attema, Auke de Jong, Angela Brandsma en Bram Pasma met de ontwerpen van Miedema Sails.

