Zuur verlies voor De Waterpoort

De Waterpoort schoot, zoals wel vaker dit seizoen, uit de startblokken. Nick Huitema was aanvallend niet te houden en dit resulteerde in twee strafworpen, verzilverd door hemzelf. Al snel was het 3-0 voor De Waterpoort en zag het er goed uit voor de Snekers. Quick '21 knokte zich teug in de race waarna het een gelijkopgaande eerste helft met veel kansen voor beide teams. De doelpunten vielen echter niet zo makkelijk en daarom bleven de verschillen vrij klein tussen de beide ploegen. Vlak voor rust was het toch Quick '21 dat een gaatje van twee doelpunten sloeg: 8-10.

Na rust ging Quick '21 vrolijk door waar het de eerste helft mee begonnen was en De Waterpoort bleef achter de feiten aanlopen. Er werden verkeerde beslissingen genomen en de ballen vielen er niet in. Vooral de dames uit Oudega schoten erg scherp en waren niet te stoppen.

Toch was het De Waterpoort die met een versnelling weer op gelijke hoogt kwam. De schoten vielen nu wel en de Snekers merkten dat er zeker nog wel iets te halen viel. Het leverde een spannend slot op van de wedstrijd waarbij er om en om werd gescoord.

Alles was nog mogelijk voor de beide ploegen. Bij een stand van 13-13 was het De Waterpoort dat probeerde om twee punten uit het hol van de leeuw mee te smokkelen. De kansen waren er maar de doelpunten bleven uit. Quick '21 maakte dankbaar gebruik. In de laatste minuut was het wederom een dame die het verschil maakte. Een afstandschot viel raak en zo werd het 14-13 voor de thuisploeg.

Zaterdag speelt De Waterpoort thuis tegen koploper Drachten/ Van der Wiel. De wedstrijd zal om 15.30 beginnen.