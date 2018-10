Nomadenhof | Vermiste en gevonden dieren

SNEEK

King is een kater van ongeveer zes jaar oud. Hij is in maart dit jaar gevonden op de camping bij Breezanddijk op de Afsluitdijk. King heeft zich de hele zomer vermaakt op de camping. De laatste campinggasten hebben hem sinds een week pas gemeld dat hij daar liep. Nu de camping verlaten wordt zit er weinig kans in dat hij nog eten krijgt, King is daarom afgevoerd naar de Nomadenhof. Wie mist deze jongen of weet waar hij thuis hoort? Als King zijn baas niet komt dan mag hij 19 oktober naar een nieuwe baas.