Het weer van Dirk: Zomerse herfstweek

Het ziet er goed uit wat het weer voor deze week betreft. De temperatuur gaat in de lift en komt vanaf woensdag iets boven de 20 graden uit. De neerslagkansen zijn tot donderdag nihil, pas dan wordt de kans op een bui wat groter. De wind vandaag en morgen zuidwest, vanaf woensdag tussen zuid en oost.

Vandaag ligt de temperatuur rond de 16 graden in de stad, zien we de zon, ook drijft er wat sluierbewolking over, het blijft droog. Wind meest zuidwestelijk, zwak tot matig op het Sneekermeer.

Komende nacht vrij helder, mogelijk dat er boven de weilanden wat mist ontstaat, 8 graden als minimumtemperatuur.

Morgen boekt de temperatuur wat winst met 16 tot 18 graden, is er naast sluierbewolking de zon erbij, dit bij een zuidwest tot zuidelijke wind.

Woensdag is het zonnetje er flink bij en zien we de temperatuur rond de 21 graden uitkomen. Wind dan oost tot zuidoostelijk, zwak tot matig.

Dirk van der Meer.