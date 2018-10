‘Sneker’ zeilteam De Meeuwen tweede in eredivisie

VEERE

Het uit veel Snekers bestaande zeilteam van het Leeuwarder de Meeuwen is op de tweede plaats geëindigd in de eredivisie zeilen en heeft zich daarmee geplaatst voor de halve finales van de internationale Sailing Champions League in 2019. Het team van Watersportvereniging Heeg (WSH) kwam na het slotweekend in Veere uit op plaats 11.