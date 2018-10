Tosca en Dublin Legends in Theater

Malou van Sluis opent met VaarWel de Theaterweek 41 in Theatre Sneek. Vervolgens Staatsopera van Tatarstan met Tosca; The Dublin Legends met Formerly The Dubliners en in Het Bolwerk vrijdagavond het uitverkochte Grappige Zaken van de Comedy Club Sneek.

VaarWel woensdagmorgen om 10.00 uur in de Noorderkerkzaal is een beeldende muziektheatervoorstelling voor iedereen vanaf 2 jaar, geïnspireerd op het prentenboek De Kleine Walvis van Benji Davies. Een fantasierijke voorstelling over verlangens voelen, en missen moeten. Over vrienden vinden en afscheid nemen.

Staatsopera van Tatarstan met Tosca, donderdag 11 oktober in de grote zaal van het Theater Sneek, is hét meesterwerk over jaloezie en wraakzucht, met een gecompliceerde driehoeksverhouding en de beroemde sprong van de engelenburcht. De opera is gebaseerd op het toneelstuk ‘La Tosca’ van de Fransman Victorien Sardou. Dit toneelstuk was een melodrama met hartstocht die neigt naar kleffe sentimentaliteit en effectbejag. Het stuk bevat knappe dialogen, veel dramatiek, maar geen overtuigende karaktertekeningen. Maestro Puccini moet gevoeld hebben dat hij zijn talent juist in dit verhaal optimaal kwijt kon.

Vrijdag in het Theater Sneek Ierse folk zoals Ierse folk bedoeld is door The Dublin Legends met Formerly The Dubliners. The Dublin Legends weten binnen een paar minuten elke concertzaal qua sfeer om te toveren tot een reusachtige Ierse pub. Blinkende decors en special effects hebben de bandleden niet nodig; de kracht zit in hun stemgeluid en hun instrumentale virtuositeit.

Harmonieorkest Het Stedelijk Muziekkorps Sneek met Paul van Batenburg bijten zondag 11.30 uur in de Noorderkerkzaal het spits af in de serie Top zondag met Koffiegeur. Saxofonist Paul van Batenburg is solist. Hij speelt in het professionele harmonieorkest van de Koninklijke Landmacht. Naast de begeleiding van de solist speelt het Stedelijk werk van Leonard Bernstein, die bij leven dit jaar 100 zou zijn geworden.