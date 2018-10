Reizger met Doede Veeman

De folkband Reizger komt zondag 14 oktober in gezelschap van Doede Veeman naar de doopsgezinde kerk in Balk in het kade van een Podium Gorter concert.

Reizger, geen onbekende in Gaasterlandse dreven, toont met hun optredens de liefde voor muziek en de liefde voor Friestalige muziek in het bijzonder.

Dit optreden wordt extra speciaal omdat het een muzikale ontmoeting is met Doede Veeman, de muzikant die al in de jaren zeventig een van de aanjagers was van de Friestalige folk. Het concert is een boeiende mix van eigen liederen en mooie covers.