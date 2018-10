Der Hauptman in Filmhuis

Der Hauptman, de beste Duitse oorlogsfilm sinds jaren, is dinsdag 9 oktober om 20.00 uur te zien in het Filmhuis Sneek.

Regisseur Robert Schwentke maakte 'Der Hauptmann' vanuit het perspectief van de dader, een 'gewone' Duitse Wehrmacht-soldaat die zich ontpopt als massamoordenaar. En dat niet alleen, met het verbazingwekkende, op ware gebeurtenissen geïnspireerde verhaal van korporaal Willi Herold (1925-1946) presenteert hij de beste Duitse oorlogsfilm in jaren. Dat Der Hauptmann zo'n fascinerende kijkervaring oplevert, komt onder meer door het meesterlijke spel van de Duitse acteur Max Hubacher.

Duitsland, maart 1945. De Tweede Wereldoorlog loopt op zijn eind, maar het vechten gaat nog altijd door. Na een Amerikaanse luchtaanval raakt de Duitse soldaat Willi Herold gescheiden van zijn legereenheid waarna hij ervan wordt verdacht een deserteur te zijn. Op de vlucht voor zijn belagers vindt hij het uniform van een officier, wat hem de kans biedt om te ontkomen.

De omstandigheden dwingen hem echter steeds meer in zijn rol als officier en al snel neemt hij de monsterlijke gedaante over van de Nazi’s waar hij zo graag aan wil ontsnappen. Van een kleine, uitgehongerde, deserterende soldaat verandert hij in een overlever die heel ver gaat in zijn overlevingsstrijd.