Stedelijk opent Topzondag met Koffiegeur

Saxofonist Paul van Batenburg, docent bij Kunstencentrum Atrium, treedt op zondag 14 oktober in de Noorderkerkzaal van Theater Sneek op met het harmonieorkest van het Stedelijk Muziekkorps Sneek. Er worden vooral jazzgeoriënteerde stukken gespeeld. Het zestig minuten durende concert is de eerste Topzondag met Koffiegeur van het seizoen 2018-2019. De eerste noten klinken om 11.30 uur.

Het Stedelijk Muziekkorps Sneek bestaat onder meer uit Tseard Verbeek (vaste dirigent) en Thomas Zoetelief (gelegenheidsgitarist). Beiden zijn net als Van Batenburg docent bij het kunstencentrum, waarbij Verbeek les geeft aan koperblazers. Ook bassist Koos Wiltenburg maakt deze keer deel uit van het orkest. Hij doceert aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.

Het programma is bedacht door Van Batenburg en Verbeek. Aan bod komen onder meer ‘Quintessence’ van Quincy Jones en ‘Grace’ van At the End of the Day. Ook composities van Bernstein komen voorbij, zoals ‘Westside Story’ en ‘Three Dance Episodes’. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de componist/dirigent/pianist, die als eerste een verbinding wist te leggen tussen klassieke en eigentijdse muziek, werd geboren.

Van Batenburg uit Leeuwarden geeft ruim 25 jaar saxofoonles bij Kunstencentrum Atrium. Sinds 2008 maakt hij als solist deel uit van de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ KMKJWF, het professionele harmonieorkest van de Koninklijke Landmacht. De KMKJWF heeft een eigen repertoire, van klassiek tot licht, en geeft concerten in binnen-en buitenland. Ook treedt het regelmatig op bij ceremoniële gelegenheden van het Koninklijk Huis. Zeven jaar geleden voegde Van Batenburg zich ook bij het Noordpool Orkest. Het metropoolorkest met musici uit Noord-Nederland treedt op in binnen- en buitenland en begeleidt tevens als Claudia de Breij, Bert Visscher en Douwe Bob. Van Batenburg speelt er saxofoon, fluit en (bas)klarinet.

Topzondag met Koffiegeur is een serie kamermuziekconcerten in de Noorderkerkzaal in Sneek. Bij de optredens zijn vaak docenten betrokken van Kunstencentrum Atrium, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek. Veel Atrium-docenten zijn naast hun onderwijspraktijk actief in professionele ensembles. Een Topzondag met Koffiegeur geeft hen en andere topmuzikanten de gelegenheid om in een sfeervolle ambiance op te treden.