Fietsverlichtingsactie in It Lokael Abbega

De groep Burenhulp in Abbega gaat met een toolkit van de ANWB Lichtbrigade fietsverlichting van leden te controleren en eventueel te repareren.

De fietsverlichtingsactie wordt uitgevoerd op zaterdag 13 oktober in It Lokeal te Abbega tussen 10.00 en 12.00 uur.

Afgelopen winter heeft 67 oprocent van de Nederlanders een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. Daarom komt de Burenhulp uit Abbega samen met de ANWB Lichtbrigade in actie om te zorgen dat iedereen uit Abbega en omstreken met goede fietsverlichting op pad gaat. Fietsverlichting is erg belangrijk, want de kans op een aanrijding daalt met 20 procent

Vanaf 1 oktober organiseert de ANWB Lichtbrigade met de hulp van circa 11.00 vrijwilligers meer dan 2.600 acties door het hele land op basisscholen en middelbare scholen, clubs en verenigingen.