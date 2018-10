Eerste half uur gratis parkeren

In Sneek kan als de plannen doorgaan voortaan het eerste half uur gratis worden geparkeerd. Dat staat in de herziening parkeervisie van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Het tarief voor 2 uren parkeren blijft € 2,40. Het eerste half uur kan gratis worden geparkeerd. De anderhalf uur daarna kosten 80 cent per half uur en vervolgens 1,20 euro per half uur. Nu kost parkeren de hele dag 60 cent per half uur.

Om de verdwijnende parkeerplaatsen op het voormalig Flexaterrein te compenseren wil de gemeente voor een kleine vier ton terreinen aan Bolswarderpoort/spoorlijn en de Julianastraat kopen om daar het parkeren uit te breiden.

De parkeergarage onder het Boschplein wordt nog niet gratis. Er moest eerst nog een btw-compensatiebedrag van vijf ton worden afgerekend met de Belastingdienst. Om dat bedrag bijeen te krijgen, is het gratis maken van de garage uitgesteld tot na 2020.

De gemeente had eveneens plannen om het parkeren in de Normandiagarage gratis te maken. Dat geldt nu alleen voor de eerste 24 uur. Verder wordt het percentage gratis parkeerplaatsen op het Veemarktplein teruggeschroefd van 100 naar 60.

De gemeente wil verder 400.000 euro beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van de parkeerautomaten en software voor vergunningen en scansystemen voor handhaving.