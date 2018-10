“Een Jezusontbijtje” van Sybrig Martens

Al meer dan twintig jaar reist Sybrig Martens als GVO- leerkracht (Godsdienstig Vormings Onderwijs) langs Friese openbare basisscholen om verhalen uit de Joods-Christelijke traditie te vertellen, onderwijs in levensbeschouwing te verzorgen. Onmeetbare zingeving tussen al de meetbare vakken door. ‘Kleine’ verhalen van kinderen worden verbonden aan het ‘grote’ verhaal van God, Jezus en de mensen van toen, zodat ze later kunnen kiezen hoe zij door het leven willen gaan.

Het boek bevat humoristische anekdotes, zeg maar ‘theologische toetjes’, die inzicht geven in de leefwereld en levensbeschouwing van kinderen. De titel van dit boek kwam eveneens uit een kindermond, na een les over Pesach en het laatste avondmaal. Steviger kost zijn enkele verhandelingen naar aanleiding van de theologiestudie die de schrijfster volgde. Samen met de hoofdstukken over persoonlijke groei op levensbeschouwelijke gebied, die gewoon doorging na in 2011 het lidmaatschap van de PKN- kerk te hebben opgezegd en de beschrijving van de Pieterpad- pelgrimage is dit boek een ‘volwaardige maaltijd’.

Geen kant en klare antwoorden in dit boek, maar ‘wandelend’ langs allerlei levensvragen, al verwonderend, filosoferend en theologiserend, biedt het herkenning, nieuwsgierig makende observaties en nodigt het uit om mee te zoeken naar antwoorden.

“Een Jezusontbijtje” wordt woensdag 17 oktober om 15.30 uur gepresenteerd in de kerk van Jorwert. Een een atheïst ontvangt een exemplaar van de schrijfster.