Basis- en voortgezet onderwijs starten strategische samenwerking

Het gebeurt niet vaak dat basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs op zo’n grote schaal met elkaar gaan samenwerken. Toch zien Palludara en CVO Zuid-West Fryslân de samenwerking als een uitdagende en logische stap. Beide schoolbesturen zijn blij nu te kunnen beginnen met een intensieve samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Zij zijn er van overtuigd dat een verticale samenwerking meerwaarde heeft voor het onderwijsaanbod binnen de regio Zuid-West Friesland. Juist in tijden van krimp, die volgens hen ook in de regio Súdwest-Fryslân aan de orde is, is het belangrijk om in uitdagend en vernieuwend onderwijsaanbod te voorzien.

De intensieve samenwerking zorgt voor nog betere doorlopende leerlijnen; een belangrijke voorwaarde voor het succesvol doorlopen van de onderwijsloopbaan tussen 4 en 18 jaar. De kwaliteit van het onderwijs wordt op deze manier versterkt. Ook kunnen leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs veel van elkaar leren op onderwijsinhoudelijk en pedagogisch-didactisch vlak.

Volgende week dinsdag tekenen de onderwijsorganisaties Palludara en CVO Zuid-West Fryslân het samenwerkingsverband.