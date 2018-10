Speeltijd voor Jasper op WK in Japan

YOKOHAMA

Marrit Jasper heeft gisteren op het wereldkampioenschap volleybal in Japen de nodige speelminuten gemaakt. De uit Sneek afkomstige oud-speelster van VC Sneek leverde in Yokohama een aanzienlijke bijdrage aan de vierde zege in de groepsfase. Argentinië werd in drie sets geklopt (25-17, 25-17, 25-22).