Nieuwe promotievideo FSM in Wadden Center

Het filmpje is speciaal gemaakt voor het Wadden Center op de Afsluitdijk. Daar wordt het op een groot scherm vertoond.

Met de nieuwe promotievideo benadrukt het FSM nog maar eens dat het museum in zes panden aan het Kleinzand veel groter en veelzijdiger is dan de meeste mensen verwachten. ,,Onze trouwe bezoekers weten dat natuurlijk al lang, maar nu kunnen we ook anderen op voorhand tonen wat er bij ons allemaal te zien is.”

https://www.facebook.com/friesscheepvaartmuseum/videos/249327365775176/