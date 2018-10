Ziggo lifestyle nieuw aan Grootzand

Extra bijzonderheid is dat Ziggo lifestyle de eerste Ilse Jacobsen shop in shop van Nederland wordt, zegt het ondernemende paar met trots. Jacobsen is een mode-icoon in Denemarken. Begonnen met de ontwikkeling van stijlvolle rubberlaarzen heeft de Deense ontwerpster vanuit de kustplaats Hornbaek inmiddels een dameskledinglijn met name vermaard vanwege de smaakvolle regenjassen.

Voor de passende aankleding van de winkel aan het Grootzand is naast de Jacobsen kledingrekken een vrachtwagen met kiezelstenen vanaf het Hornbaekse strand aangevoerd

Naast Ilse Jacobsen, het outdoormerk bestaat nu 25 jaar, verkoopt Ziggo lifestyle in het jugendstilpand van voorheen Het Stijlhuis herenkleding van onder andere A fish named Fred, LTB jeans, For funky flavours en lifestyleartikelen.

De openingsvierdaagse vanaf donderdag tot en met zondag biedt belangstellenden de kans om kennis te maken met nieuwe merken voor herenmode en lifestyle. Tijdens de eerste dagen van de nieuwe kledingzaak onder leiding van Sneker Tjalling Brandsma ontvangt iedere betalende klant een cadeautje van Ilse Jacobsen.

De uit Sint Nicolaasga afkomstige Agricola opende in 2010 aan het Grootzand 7 Ziggo Fashion. In 2016 liet ze de oude houten gevel van het grachtenpand renoveren. Het leverde haar de Kleine Bouwprijs van Sneek op. Het idee voor een tweede zaak kreeg handen en voeten toen het pand op nummer 21 leeg kwam te staan. ,,We zijn op nummer 7 uit ons jasje gegroeid. Met name een mooi merk als Ilse Jacobsen verdient meer ruimte. Dat hebben we nu in onze tweede zaak.”