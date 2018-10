Het weer van Dirk: Eerst nog motregen

SNEEK

We hebben deze dinsdag eerst nog te maken met motregen, dit gebied trekt naar het zuidoosten weg. Vanmiddag wordt het zo goed als droog, of het zou nog een licht buitje zijn. De temperatuur komt in de stad rond de 15 graden uit, wind noordwest tot west en is matig tot (vrij) krachtig, later op de dag wat afnemend.