Expo in AZ van Carin Bouma

Carin Bouma uit Idskenhuizen expopseert met haar schilderijen tot 11 januari 2019 in het Antonius Ziekenhuis in Sneek.

Opvallend in haar werk zijn de vele lichtdonker contrasten. Meeuwen in tegenlicht, doorvallend licht in een oude schuur, In de houten kistjes is het vormcontrast daarentegen het belangrijkst. Rechthoekige, ruwe kisten tegenover ronde, gladde en glanzende appels.

Ze wekt met olieverf op grote houten panelen. Carin Bouma is lid van de Hobbywerkplaats en Creatheek Sint Nyk, naast schilderen is ze daar aan het beeldhouwen.