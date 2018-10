Bistro Oude Vlaming Kleinzand gesloten

Bistra De Oude Vlaming in Sneek is sinds maandag gesloten.

Dat maakte Yvonne Wouda van de bistro aan het Kleinzand 35 in een persbericht bekend. Als oorzaak van de sluiting noemt ze de tegenvallende bedrijfsresultaten.

Wouda: ,,In een vroegtijdig stadium is besloten om hier toe over te gaan. Er wordt momenteel hard gewerkt om alle zaken op een correcte wijze af te handelen.”

Wouda bedankt iederen voor alle gezellige avonden, leuke gesprekken en prachtige herinneringen.