NOMI promoveert naar A1 Frieslandcup

Het tennisteam van LTC NOMI uit Sneek is gisteren gepromoveerd naar de A1 in de Frieslandcup.

Op het tennispark van De Molen in Leeuwarden versloeg de equipe uit Sneek onder leiding van spelend trainer Wilco Veltien gastheer de Molen. Het duel eindigde in 8-2. Gisteren ging NOMI met dezelfde cijfers over Ten Woude uit Heerenveen heen.

Namens NOMI kwamen naast Veltien in actie: Tom Doldersum, Linde Gietema, Simone, Maaike en Thomas Szován, Hidde Wissmann, Sven Yntema, Jente Bulthuis en Matthijs van der Grijp.