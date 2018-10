Festival Cultuur Kwartier Sneek smaakt naar meer

Het was gisteren druk op het Kom erbij! Festival in Sneek. Circa vijfhonderd mensen namen bij Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk en Theater Sneek deel aan kunstzinnige activiteiten, waaronder zingen in een koor, meespelen met een orkest en het beschilderen van een groot tafelkleed. Het gratis evenement werd door Cultuur Kwartier Sneek voor de eerste keer georganiseerd.

Het Kom erbij! Festival was een idee van projectbureau Akte2, onderdeel van Cultuur Kwartier Sneek, in het kader van de nationale 'Week tegen Eenzaamheid'. Met het festival werd ook een nieuw cultureel seizoen voor Súdwest-Fryslân gevierd, waarbij Peter Pannekoek voor Theater Sneek aftrapte in een uitverkocht huis.

Het festival begon donderdag 27 september met optredens en workshops op allerlei locaties in Sneek. Zo startten kunstenares Bieke Huls en een aantal senioren in wijkcentrum De Spil met het beschilderen van het Langste Tafelkleed. Het kleed werd zondag door de groep afgemaakt en gebruikt voor een lange rij tafels waaraan bezoekers van het festival plaatsnamen voor een boerenkoolstamppot en een goed gesprek. Ook op vrijdag 28 en zaterdag 29 september waren bijzondere optredens en workshops, zoals een DJ in Poort 20, Syrische muziek in de Parkflat en een huiskamerconcert door harpist Marije Vijselaar in de flat Sternstate.

De vierde en laatste festivaldag vond plaats bij Cultuur Kwartier Sneek. 'Kom erbij in Cultuur Kwartier Sneek' werd om 15.00 uur geopend met een toneelstuk van jongeren uit de Internationale Schakelklas, onder leiding van theaterdocent Sander Kalsbeek. Zij vertelden in de voorstelling over hun aankomst in Nederland en de eenzaamheid die ze hier nu voelen. Na het optreden zochten de spelers en het publiek, dat zichtbaar onder de indruk was, elkaar op om verder te praten.

De bezoekers van het festival konden 's middags in Kunstencentrum Atrium meedoen aan diverse activiteiten. Een grote groep zong mee in het Kom erbij! Koor met Peter Wagenaar en Johan Velthuis als dirigent. Ook Tseard Verbeek kon rekenen op veel belangstelling voor zijn Kom erbij! Orkest, net als Kate Schlingemann die met bezoekers op servetten gedichten over vriendschap maakte. Verder was er in het kunstencentrum een voorleesmarathon en kunst- en cultuurmarkt.

In Poppodium Bolwerk en de Noorderkerkzaal werd 's middags en 's avonds opgetreden door de 'Helden van Hjir'. Op het programma stonden de bands Aldizer, FonK, De Evergreens, Famuse, NEO JazzLab, Ananazz, Soundboxx, No Trouble, I Am Captain en Anquest. Even verderop bij Theater Sneek zochten kunst- en cultuurliefhebbers elkaar op voor een goed gesprek in huiskamersfeer, waarna sommigen de theatervoorstelling van Wim Anker bezochten.

De organisatie van het Kom erbij! Festival werkte samen met een groot aantal partners, zoals Coalitie Erbij, de gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân, Stichting Sociaal Goud, Platform Geef, de basisscholen en het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân, Keunstwurk, LKCA, Cultuurconnectie, Provincie Fryslân, Mantelzorgzaken en Stichting Leergeld.

Morgen organiseert Cultuur Kwartier Sneek voor professionals in de kunst- en cultuursector en het sociaal domein het symposium: ‘Samen tegen Eenzaamheid’. In de Noorderkerk staat vanaf 14.30 uur de rol van kunst bij welzijn en zorg centraal. Sprekers zijn Jos Boermans (Coalitie Erbij), Mia Schaafsma (directeur Platform Geef), Lummie Fokkema (Keunstwurk, project Tiid foar Talint), filosoof Rob van Ruiten en kunstenaars Trudy Baard en Marjan Beuker.