WARMENHUIZEN

Atlete Vera de Vries heeft op de atletiekbaan van het Noordhollandse Warmenhuizen het clubrecord van AV Horror 3000 meter voor meisjes B verbroken. De 16-jarige Vera kwam in de wedstrijd tot een tweede plaats in een tijd van 10.46.42 minuut. Dit was tien seconden sneller dan ze ooit had gelopen op deze afstand en bovendien een verbetering van het clubrecord dat sinds 2012 op naam stond van Fleur Baljet.