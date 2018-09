Veel muziek in Theater Sneek

Berthold Gunster en Dion Vincken keren dit jaar terug in de theaters. Woensdag in Sneek. Verder deze week de muzikale shows Storytellers, Fly like an Eagle en Listen up.

Wegens groot succes en de vele uitverkochte voorstellingen komt Berthold Gunster samen met acteur Dion Vincken dit seizoen tegen alle verwachting in toch weer terug met de ‘Lastige kinderen? Heb jij even geluk’ Omdenkshow, gebaseerd op de gelijknamige bestseller.

Zoals bij alle programma’s van Omdenken is de voorstelling een mix van theater, lezing en cabaret. Ouders én kinderen zijn welkom, maar ook grootouders, onderwijzers, akela’s, jeugdleiders, voetbaltrainers, badmeesters, mentoren, oppassers, gezinsvoogden, pleegouders, kinderrechters, peuterleiders en iedereen die zin heeft in een verfrissende avond, om over na te denken maar vooral ook om te lachen.

The Story Tellers, met Syb van der Ploeg, Dylana Smith en anderen, gaan donderdagavond aan de Westersingel het vak van singer-songwriter uitdiepen en vertellen het verhaal achter de nummers die veel hebben los gemaakt in de wereld. De teksten zijn soms politiek getint maar altijd puur en uit het leven gegrepen.

Het publiek kan gaan luisteren naar teksten en muziek van wereldberoemde singer-songwriters als onder andere Leonard Cohen, Don Mclean, Neil Young, Sting, Don Henley, Crosby, Stills & Nash, Simon and Garfunkel, Lennon & McCartney en vrouwelijke namen als Joni Mitchel en Stevie Nicks. Ook protestzangers als Bob Dylan, Boudewijn de Groot en Janis Joplin én de nieuwe generatie met Ed Sheeran komen aan bod.

Ruim 40 jaar na dato staat de authentieke muziek van de Eagles en hun tijdgenoten nog altijd recht overeind zoals Dutch Eagles vrijdagavond zal laten horen en zien. De Dutch Eagles zijn inmiddels tot ver buiten onze grenzen de onbetwiste ultieme vertolkers van dit muziekgenre en het tijdperk. Met ruim 25 gitaren, 6 loepzuivere vocalen, prachtige verhalen en vooral heel veel plezier en overtuiging brengen zij deze tijdloze muziek al meer dan tien jaar schijnbaar moeiteloos tot leven.

Leo Blokhuis schreef al dat de Dutch Eagles live de 'echte' Eagles voorbijgaan. De Dutch Eagles zijn dan ook veel meer dan 'the next best thing', ze zijn de beste muzikale reisgids die u zich kunt wensen. Laat u meeslepen in een avond met superieure songs, meesterlijke samenzang en virtuoze muzikaliteit door de beste live band van Nederland.

Grote hits, minder bekende pareltjes en bijzondere verrassingen, met weergaloze precisie, exact klinkend zoals u gewend bent en springlevend gebracht. De Dutch Eagles slaan hun vleugels weer wat verder uit. Take a seat and come fly like an Eagle...

In de Nooorderkerkzaal zaterdagavond Ish Dance collective met Listen up. Beatboxer, stemkunstenaar en super-ISHer Abdelhadi Baaddi ontwierp deze interactieve theatervoorstelling in de vorm van een hoorspel. Eentje zoals je die vroeger op de radio hoorde. Abdel is geïnspireerd door het bekende hoorspel op de radio in 1968 ‘War of the Worlds’.

In ‘Listen Up!’ wordt al het geluid live geproduceerd door drie stemkunstenaars en zijn de keuzes van het publiek bepalend voor het verloop van de voorstelling. Versterkt door vooruitstrevend 4D geluid zullen vocale soundscapes, effecten en muzikale composities het decor zijn van een uitdagende voorstelling vol vragen.