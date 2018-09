Van ABBA tot ‘helden fan hjir’

ABBA Gold is een hommage aan de muziek van ABBA in zijn originele vorm: twee vrouwen, fantastische liedjes en een rock-‘n-rollband die niet te versmaden is. ABBA had alles wat een band zich wensen kan: fantastische liedjes, geweldige muzikanten en dito show, plus twee mooie dames met gouden strotten. Niet veel zangeressen halen de hoge en lage tonen die Agnetha en Frida wisten te bereiken.

Animals & Friends is swingende rhythm ’n bluesband die kan rekenen op veel respect onder collega-artiesten en fans van alle leeftijden. De band kan putten uit een geweldige catalogus aan nummers. We Gotta Get Out Of This Place, Boom Boom, Don’t Let Me Be Misunderstood, Baby, Let Me Take You Home en I Put A Spell On You zijn slechts een paar voorbeelden. En het moet heel gek lopen als bij ons House of The Rising Sun niet op de setlist staat.

In het kader van de Week tegen Eenzaamheid organiseert Cultuur Kwartier Sneek op zondag 30

september het festival Kom erbij in Cultuur Kwartier Sneek. Op de verschillende locaties van het

CKS is van alles te doen. Het Bolwerk staat in het kader van Helden fan hjir met de acts Aldizer,

FonQ, Soundboxx, No Trouble, I am Captain, en Anquest.