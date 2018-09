Leergeld introduceert Kindpas

Dat gebeurde door de nieuwe voorzitter Minze Havinga van Leergeld Zuidwest Friesland. De Kindpas heeft een waarde van 100 euro en kan besteed worden aan culturele doeleinden zoals bezoek musea, theater, bioscoop maar ook zwembaden. De pas is voor alle kinderen van de Leergeld doelgroep aan te vragen.

Het symposium stong in het teken van kinderen en armoede. In een volle zaal in de Friese Poort in Sneek was Jodi Mak als spreekster aanwezig. Ze hield een inleiding met vele praktijkvoorbeelden over het onderwerp “Kinderen en de effecten van armoede”. Jodi Mak studeerde pedagogiek en is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Armoede Interventies.

Uit diverse geledingen van de maatschappij zoals scholen, politieke partijen, gemeenten, verenigingen en dergelijke waren vertegenwoordigers gekomen om te luisteren naar haar boeiend verhaal.

Voor verdere informatie zie www.leergeldzwf.nl.