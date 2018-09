Gouden officialspeld Koos Nederhoed

Internationaal volleybalreferee Koos Nederhoed is afgelopen zaterdag op de bijeenkomst van de nationale scheidsrechters in Maarn met de gouden officialspeld onderscheiden. Uit handen van voorzitter werkgroep arbitrage Joep van Iersel werd de IJlster deze onderscheiding toegekend voor zijn activiteiten van veertig jaar als arbiter.

Koos Nederhoed legde in 1978 met goed gevolg de cursus voor regioscheidsrechter van toenmalig internationaal scheidsrechter en oud-Sneker Jan Rinksma. Rinksma liep als een rode draad door de carrière van Koos Nederhoed, want hij volgde de huidige inwoner uit Hurdegaryp op als international. De referee uit IJst is aan zijn laatste buitenlandse tournee bezig, omdat hij eind van dit jaar vanwege de voorgeschreven leeftijd moet stoppen op het internationale vlak.

In september floot hij zijn laatste FIVB-evenement in Montreux. In de Nederlandse competitie floot Nederhoed zaterdag de Super Cup tussen de heren van Lycurgus en Taurus. Naast het scheidsrechter zijn is de docent aan de ROC Friese Poort aan het opleiden van jeugdige scheidsrechterstalenten verbonden in de Masterclass. ,,Al met al heb ik alles mee gemaakt en ben overal in de wereld geweest dankzij volleybal. Daar ben ik veel mensen dankbaar voor”, zegt Koos Nederhoed die achttien jaar all over the world vloog en nu nog tweemaal in Europees verband mag aantreden.