Expositie Vrouwen van Toen & Nu in Mar en Klif geopend

Oud-Olympisch kampioene kunstrijden Sjoukje Dijkstra heeft in bezoekerscentrum Mar en Klif in Oudemirdum de expositie 100 jaar Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Toen & Nu geopend.

De tentoonstelling laat zien hoe de vereniging van Plattelandsvrouwen (nu Vrouwen van Nu) en haar leden zich staande hielden in 100 roerige jaren. In die eeuw is de bond voor veel vrouwen een vaste waarde geweest, niet alleen een gezellig uitje waar je elkaar ontmoette, maar ook een plek waar je jezelf kon ontwikkelen en waar je je kennis van de wereld kon verbreden. De expositie die al deze verschillende aspecten belicht, is te zien tot 1 september 2019. Kom, kijk en ervaar het allemaal tijdens de expositie over de Vrouwen van Toen en Nu.

In 1930 wordt de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen opgericht. Negen jaar later zouden de Friese vrouwen zich ook bij hen aansluiten. De Friese vrouwen hadden in 1919 al de "Bond der Vereenigingen van Oud-leerlingen van de landbouwhuishoudcursussen in Friesland", de BvOL, opgericht, ontstaan uit verschillende plaatselijke afdelingen, waarvan die in Gaasterland in 1918 de eerste was. Honderd jaar geleden dus. In Bezoekerscentrum Mar en Klif is de komende tijd te zien hoe de BvOL opging in de Bond van de Nederlandse Plattelandsvrouwen , tegenwoordig Vrouwen van NU, en de Gaasterlandse en andere Friese vrouwen hun idealen konden blijven verwezenlijken.

De expositie is gemaakt door Bezoekerscentrum Mar en Klif, samen met It âlders erf en natuurlijk de Vrouwen van Nu.

Bezoekerscentrum Mar en Klif is gevestigd aan de Brink 4 in Oudemirdum. Het centrum is van april t/m oktober op di – za geopend van 10 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur. Kijk voor de openingstijden in de winter op de site, voor groepsbezoeken buiten de openingstijden kunt u contact met de organisatie opnemen.