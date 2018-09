Drie punten slordig Neptunia’24

De waterpoloheren van Neptunia’24 speelden zaterdag opnieuw tegen EZC Enschede. Waar twee geleden voor de beker al werd gewonnen, was het dit keer de eerste ontmoeting in de competitie. In het eigen ‘it Rak’ stond na vier perioden een zwaarbevochten maar verdiende 12-9 op het scorebord.

De ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen begon fel en creëerde ontzettend veel kansen, maar wist ze steeds niet te benutten. Waar het na één periode 8-0 had moeten staan was het slechts 1-1 en daar putte EZC kracht uit.

In het restant van de wedstrijd bleven de ploegen dicht bij elkaar en werd het een ware slijtageslag. Neptunia bleek over de langste adem te beschikken en trok de wedstrijd in de laatste periode over de streep.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen en Arjen van Leeningen (beiden 3x), Dennis van der Veldt en Marco Volkers (beiden 2x), Burak Caglar en Niels van der Zweep (beiden 1x).