Het weer van Dirk: Wisselend bewolkt

Het weerbeeld valt me deze vrijdagochtend niet eens tegen, had meer bewolking verwacht. Het blijft deze vrijdag dan ook zo'n beetje dit weerbeeld, wolken en ook zon, kansje op een licht buitje. Wel neemt de noord tot noordwestelijke wind toe en wordt matig op het Sneekerrmeer. De temperatuur 16 graden.

Komende nacht bewolking en opklaringen, het blijft zo goed als droog of het zou een heel licht buitje zijn.

Morgen draait de wind naar west tot zuidwest, bewolking en opklaringen wisselend elkaar af, temperatuur 14 tot 16 graden.

Zondag niet veel verandering in het weerbeeld, klein verschil is dat later op de dag de kans op een bui wat groter wordt. Bij een zuidwestelijke wind zien we een temperatuur van 15 graden op de temperatuurmeter.

Volgende week start met op maandag een enkele bui, dinsdag verloopt meest bewolkt en valt daaruit regen. Is het op maandag 13 graden, dinsdag komt daar enkele graden bij.

Dirk van der Meer