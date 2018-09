IJLST

Nog steeds mooie nazomerse beelden. Zoals hier in IJlst. Het bruine zeildoek op de draaiende wieken van houtzaagmolen de "Rat "in IJlst steekt prachtig af tegen de blauwe lucht. Het wildbloemen mengsel op de voorgrond maakt het zomerse plaatje in de herfst compleet. Links een deel van het Houtstad museum.