Warm welkom voor Jannewietske de Vries

Jannewietske de Vries kreeg vanavond in een stampvolle Martinikerk in Sneek een warm welkom van Commissaris van de Koning Arno Brok die haar in het Fries toesprak en beëdigde als burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De 57-jarige opvolgster van Hayo Apotheker kreeg de ambtsketen omgehangen door waarnemend-burgemeester Magda Berndsen. Voorzitter Douwe Attema van de vertrouwenscommissie legde nog eens uit waarom Jannewietske de Vries de juiste persoon op de juiste plaats is en raadsoudste Djoke de Jong heette haar op humoristische wijze van harte welkom namens de gemeenteraad.

,,Wat ha jim mei in waarm wolkom jûn. Dat is om stil fan te wurden”, begon de in Raerd wonende Jannewietske de Vries haar maidenspeech als burgemeester van SWF. Ze zei blij te zijn met onder andere de aanmoedigingen die ze onderweg op de fiets mee kreeg om maar te zwijgen over de ontelbare appjes, kaarten, bloemen, etcetera.

,,It fielt hjir as thúskomme yn bestjoerlik Fryslân en dan ek noch yn de moaiste gemeente fan Fryslân. It is in grutte ear om boargemaster te wurden fan de twadde gemeente fan Fryslân.”

Ze vergeleek de gemeente Súdwest-Fryslân met een ‘frommis dy’t op twa stevige skonken stiet, Snits en Boalsert. Sântich persint fan de banen sitte yn dizze twa stêden. It is hiel goed dat dizze beide stêden by de A7 del trochûtwikkelje en dat dêr yn it koalysjeakkoard ynfesteringsromte foar is. Stevige skonken, oars kin je net elegant foarút beweegje om in grut gebied te fersoargjen. Om dy stevige skonken leit in stelsel fan kearnen. Stêden binne it plattelân nedich en oarsom. Yn dy wisselwurking leit ús kreft.”

De Vries refereerde aan de noodzakelijke verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. De regio, zo zei ze, gaf gisteren met een breed gedragen aanbod een signaal af aan Den Haag dat het haar verantwoordelijkheid neemt en mee investeert in versterking van de potentie van de IJsselmeerkust. ,,De slûs en de nije Ofslútdyk kinne wurkje as katalysator foar ûntwikkeling. Want der is fansels noch mear nedich om it kustgebiet fan Arum oant Starum duorsum te ûntwikkeljen. Mei ‘sense of place’; mei gefoel foar lânskip, natuer, keunst en kultuer. Dêr lizze kânsen foar toerisme en ûndernimmerskip. Súdwest-Fryslân hat in moaie skaal en in nochtere, praktyske mmentaliteit fan dwaan. Net sasear ‘doch mar gewoan’, want dat binne wy net, mar ‘dóch it gewoan’. Dat helpt om stappen te setten. En dêr leare jo fan. Ik wol der graach oan bydrage om om foar ferbining tusken de belangrike transysjes te soargjen."

We moeten ons best doen, zo zei de nieuwe burgemeester om via onder andere kringlooplandbouw, energie- en sociale transitie de gemeenschap leefbaar te houden. Bestuur en gemeenschap moeten samen de schouders eronder zetten en jong talent moet worden gemobiliseerd met de intentie ze aan de regio te verbinden.

De rol van de burgemeester verschuift volgens De Vries steeds meer van de traditionele mannetjesputter naar een verbinder en ambassadeur. ,,Dat is ek nedich as jo sjogge nei it fersnipperjende polityke lânskip. In boargemaster moat tsjinwurdich linich wêze, beneamd troch de kroan, mei eigen ferantwurdlikheden mar ek beneamd op foardracht fan de ried en dêrmei yndirekt troch de ynwenners. Dat freget in hege gefoelichheid foar ferskillende belangen en in autonome en transparante manier fan operearjen. In fak apart.”

,,Hjir stean ik as jimme nije boargemaster. Mei in amtskeatling dy’t ienfâldich en licht is. De ferantwurdlikens dy’t dêrby heart, is dat net. Ik sil myn bêst dwaan om de ferbinende rol foarm te jaan yn de mienskip en as foarsitter fan de ried en fan it kolleezje. Ik fiel de djipte en de earnst fan it amt. Dêr sil ik op myn eigen positive en ek entûsjaste wize mei omgean. Hjir stiet in boargemaster dy’t kânsen sjocht, dy’t nocht hat oan de takomst, nocht oan it iepenbier bestjoer. In boargemaster dy’t har hert folge hat en dy’t dat ek alle ynwenners fan Súdwest-Fryslân gunt: in plak dêr’tst yn alle frijheid en feilichheid dyn hert fine kinst. Dêr sil ik alle dagen op ’e nij myn bêst foar dwaan. Myn bêst om de iepen, ambisjeuze en belutsen boargemaster te wêzen dy’t dizze gemeente fertsjinnet. Tank foar jimme betrouwen.