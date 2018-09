Scholingen en themabijeenkomsten voor sportverenigingen

In de sport hebben we helaas te maken met ongewenst gedrag. Tijdens de opleiding tot VCP-er wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van ongewenst gedrag en op welke wijze iemand daarbij hulp kan krijgen. Wat doet de VCP wel en wat niet.

In samenwerking met Caraad Belastingadviseurs is er op twee momenten een voorlichtingsavond waarin de nieuwe subsidieregeling wordt uitgelegd. Per 1 januari kunnen sportverenigingen gebruik maken van de subsidie. Kortweg komt het er op neer dat er onder voorwaarden subsidie kan worden verleend voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties en voor de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan een aanvullende subsidie worden verleend voor uitgaven met betrekking tot energiebesparing en toegankelijkheid. Voor 2019 is hiervoor 87 miljoen beschikbaar.

Heeft u ook te maken met uitdagingen in een veranderende omgeving? Deze workshop is voor verenigingsbestuurders die zoeken naar oplossingen voor slepende problemen óf verenigingen met ambities, die inzien dat verandering essentieel is voor de continuïteit en vooruitgang. We staan expliciet stil bij de mensen die hierin de belangrijkste rol vervullen, namelijk jij als bestuurder!

De scholingen zijn voor sportverenigingen uit Súdwest-Fryslân gratis. Kijk op sport.sudwestfryslan.nl voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheden.