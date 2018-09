Prentenboekenmaakster bij Van der Velde

Prentenboekmaakster Marianna van Tuinen heeft zaterdagmiddag 6 oktober tijdens de kinderboekenweek bij Van der Velde in Sneek een mooie mix van luisteren én doen in petto vor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar.

De in Sneek geboren Marianna van Tuinen is n na een lang verblijf in de Randstad sinds vorig jaar woonachtig in Ysbrechtum. Ze heeft zich met haar lange reeks kinderboeken, onder andere Circus Spaghetti, De kleine giraf, De regenboogdolfijn en enkele Friestalige uitgaven zoals Grutte Giele en Lytse Loer altijd gericht op de jongste groep kinderen

Zij leest zaterdag (om 14.00 en om 15.00 uur) voor uit haar nieuwste boek over de opschepperige muis Remus. Haar illustratietechniek – knippen, scheuren en plakken – deelt ze aansluitend met haar jeugdige publiek. Dat levert vaak originele en inspirerende resultaten op, weet ze.