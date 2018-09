Ynze de Boer terug in Provinciale Staten

Ynze de Boer is voor de ChristenUnie terug op het pluche in Leeuwarden omdat Richard Klerks om persoonlijke redenen de Staten, waarin hij sinds 2015 zitting had, verlaat. De Boer, die bijna een jaar geleden na elf jaar afzwaaide in Provinciale Staten, is vandaag beëdigd door commissaris van de Koning Arno Brok.

Datzelfde geldt voor Jan Atze Nicolai die de plaats inneemt van Retze van der Honing (GrienLinks) en Rob Burger die bij de SP tijdelijk partijgenote Renny van der Heide vervangt.