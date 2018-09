Stadsprijs tuin Kastanjehof

,,Aan de voorzijde van dit wooncomplex met acht appartementen is een tuin aangelegd die gebaseerd is op het originele ontwerp van rond 1930 met onder andere ronde vormen en een zonnewijzer. Een tuin die een prachtige aanvulling is op het gebouw en een aanwinst voor de straat en de stad”, aldus woordvoerder Hans van Wieren van Groei en Bloei.

Dat reikte vorige week de jaarlijkse prijzen uit voor de mooiste Zomer tuin 2018 uit in het restaurant van Zorgcentrum Frittemahof in Sneek. Daarvoor waren 28 vrijwillige tuinkeurders van Groei en Bloei eind juli op pad gegaan om elke tuin, goed zichtbaar vanaf de openbare weg, in Sneek en omgeving te bekijken. Sneek en de omringende dorpen zijn ingedeeld in 17 “wijken”. In elke wijk zijn drie prijzen uitgereikt, in totaal 50 prijswinnaars waren present.

