Zoektocht naar de Zeppelin' gepresenteerd

Illustratrice Annette Andela uit Balk presenteerde zaterdag het stripboek ‘Zoektocht naar de Zeppelin' in de Bibliotheek in Sneek.

Onder de aanwezigheid van een grote groep belangstellenden vertelde Annette Andela over de totstandkoming van het boek en over de samenwerking met Zeppelin-kenner Paul van Daalen. Hij vertelde iets meer over het onderwerp Zeppelins en tot slot nam directrice Sytske Atsma van de Bibliotheken Mar en Fean het eerste exemplaar in ontvangst.

Andela vertelt door middel van een avontuurlijk stripverhaal een bijzonder stukje geschiedenis over het ontstaan van de luchtvaart. De twee kinderen Roos en Boris ontmoeten de maker van de Zeppelin. Ze maken een reis langs historische momenten uit de luchtvaartgeschiedenis. Van Daalen schreef het laatste hoofdstuk als toelichting op de gebeurtenissen en personages uit het verhaal.

Binnenkort ligt het boek te leen bij de 12 Bibliotheken van Mar en Fean en sinds zaterdag is het boek verkrijgbaar via www.annetteandela.com.