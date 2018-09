Week van de Oefentherapie in Cesar

In de week van 1 tot en met 7 oktober is het de week van de oefentherapie. Praktijk voor Oefentherapie Cesar Fransiska Horjus aan de Westereems 4a in Sneek doet mee aan deze week.

Het is mogelijk om tijdens deze week een gratis en vrijblijvende houdingscheck, gratis motorische screening of informatie betreft slaapoefentherapie bij slaapproblemen aan te vragen.

Toevallig is de laatste tijd ook in het nieuws, dat de rug van kinderen niet meer gecontroleerd worden door de schoolarts, en dat scoliose (verkromming van de rug) vaak te laat wordt ontdekt. Hier nu dus een mooie gelegenheid tijdens de houdingscheck.

Alle activiteiten worden gratis en vrijblijvend aangeboden in de week van de oefentherapie 1 t/m 7 oktober. Het is gewenst om een afspraak te maken. Bel.: 06-54241519 of meld u aan via het contactformulier op de website www.oefentherapiehorjus.nl