Lotta Sophie en dr. Love Classic Night

De in Sneek opgegroeide zangeres Lotta Sophie Bakker treedt 5 oktober op in Het Bolwerk. Zaterdag keert de dr. Love Classic Night terug aan de Kerkgracht.

Meeslepende songs, catchy melodieën en een combinatie van pop, soul en jazz zorgen voor prachtige liedjes bij de try-out van Lotta Sophie. Ze was de afgelopen jaren te zien in voorstellingen als ‘Soldaat van Oranje’, de musical, en ‘Scrooge’ met Brigitte Kaandorp. Na het afronden van de rol van Ada in ‘Soldaat van Oranje’, besloot zij zich op haar eigen muziek te storten.

Het resultaat van maanden werken in de studio, Hour of the Wolf, laat de 25-jarige Lotta Sophie in Sneek voor het eerst horen. Op dit moment is ze druk bezig met de opnames voor haar debuutalbum. Het eerste voorproefje zal deze avond live ten gehore gebracht worden. Een echte primeur.

Haar muziek gaat over de nacht, het uur van de wolf: gevaarlijk, grillig en onvoorspelbaar, maar ook vol fantasie en dromen. Dit alles is terug te horen in de muziek die Lotta (voornamelijk ’s nachts) heeft geschreven. Lotta Sophie wordt live vergezeld door een fantastische band met Yordi Petit (drums), Angelo Boltini (gitaar/toetsen), Reindert Kragt (bas/toetsen), Saar Bakker (zang) en Machiel Rodenburg (zang).

Na het grote succes in maart keert de Dr. Love Dance Classic Night op zaterdag 6 oktober terug. Een ouderwets heerlijk avondje dansen en weer helemaal uit je dak gaan op die onvervalste dansklassiekers van toen. Beleef opnieuw de 70’s, 80’s en 90’s. Waan je terug in de tijd met al die aanstekelijke en onovertroffen hits. Want al jouw favoriete nummers komen voorbij. ABBA, Aretha Franklin, Chic, Diana Ross, Donna Summer, Dr. Alban, Gloria Gaynor, Haddaway, Kool & the Gang, Michael Jackson, The Trammps, Sister Sledge, Whitney Houston en nog heel veel meer!

De danseressen steken het vuurtje aan en gaan weer los op het podium. Evenals de blazers op saxofoon, trompet en trombone, die zorgen voor nog meer heerlijke feeling-good-vibes.

Lotta Sophie. Foto Lieke Romeijn.