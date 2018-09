Herfstwandeling door Rijsterbos

De wandeling staat onder leiding van natuurgids Piter Dijkstra. Interesse? Meld je uiterlijk een dag van te voren aan (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/herfstwandeling of 0512 – 38 14 48.

Tijdens de wandeling is er speciaal aandacht voor de veranderde de natuur in de herfst. Het bos heeft de meest prachtige kleuren en is het onderkomen voor vele dieren. Daarnaast kent het Rijsterbos zoals bekend een rijke historie.

Het bos is in de 17de eeuw is dit bos aangelegd door een familie die niet voor het geluk geboren was. Het begon met een mislukte aanleg van een succesvolle tabaksplantage en vervolgens gaf de landheer zijn fortuin stukje bij beetje weg aan de arme mensen in de omgeving. Het bos werd zelfs enkele weken gebruikt voor de lancering van V2 raketten tijdens de Tweede Wereldoorlog.

