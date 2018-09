Dweildag met ’valsblaasconkoers’ en koffergirls

Tijdesn de dweildag wordt Sneek wederom overspoeld door meer dan 500 muzikanten. In totaal 30 dweilkapellen strijden om de hoogste eer en flinke geldprijzen, maar ook de andere te winnen prijzen vallen zeer ‘in de smaak’ bij de deelnemers.

De kapellen spelen op zeven locaties in de binnenstad. Bij de Waterpoort is op ‘de Dorstlesser’ een foto-moment voor alle kapellen. In de tot ‘Weduwe Joustra Steeg’ omgedoopte Scharnestraat kunnen de kapellen tijdens of na het nuttigen van een beerenburgje meedoen aan het zogenaamde ‘Valsblaaskonkoers’.

De kapellen moeten dan 1 minuut lang een nummer zo goed mogelijk spelen, daarna zo vals mogelijk, maar wel zó dat de melodie toch nog wel enigszins te herkennen is.

In korte tijd is de Sneeker Dweildag gegroeid tot één van de belangrijkste en grootste dweildagen van ons land. De dweilkapellen, komende uit het gehele land, manifesteren zich in 3 klassen, de Leutklasse, de Ouwe Leutklasse en de Wedstrijdklasse.

’s Morgens tussen 10:00 en 12:00 uur verzamelen alle muzikanten zich op de Marktstraat. Om 12.15 uur worden ze verwelkomd door wethouder Maarten Offinga waarna oud-Dakkapellid Eppo Silvius, door het scanderen van de woorden ‘Vuur, vlam, los’, het startsein zal geven.

Alle muzikanten zetten dan gezamenlijk de Triomfmars in, wat sinds jaar en dag de herkenningsmelodie van de Blauhúster Dakkapel was. ’s Middags rond vijf uur is de prijsuitreiking, wederom in de Marktstraat, met medewerking van de Sneker zanger Johnny Kay en zullen de meer dan 500 muzikanten deze dag afsluiten met het aloude lied ‘Al kreeg ie nooit een lintje’. De vijf geldprijzen worden opgebracht door vijf prachtige ‘koffergirls’.