Dubbelklapper Natascha Holtrop in Someren

Twee van de eigen gefokte paarden van Natascha Holtrop vielen flink in de prijzen op het NK. Ze werd zelf met jaarling "A Hot Image" tweemaal eerste in de halterklasse en werd Futurity Champion.

Eigenaresse Wietske den Teuling werd in de amateurklasse twee maal tweede en won daarmee het zilver in de klasse "Geldings 2 year and under". Het goud was in deze klasse voor de tweejarige ruin Third Hot Vision.