Nomadenhof | Vermiste en gevonden dieren

SNEEK

Mies is een poes van ongeveer 6 jaar oud. Ze liep al enige tijd in de Westein in Balk. Aan haar kale buik te zien dacht men dat ze onlangs kittens had gehad. Inmiddels is het haar weer aangegroeid, heeft ze een bel bandje van de dierenambulance om gehad en zijn er geen reacties op gekomen. Wie mist lieve Mies of weet waar ze thuis hoort? Als haar baas niet komt, dan mag ze 27 september naar een nieuwe baas.