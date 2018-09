Neptunia’24 goed uit startblokken

De uitwedstrijd in Drenthe staat al jaren garant voor spektakel. De Reest, dat meestal onderin de competitie bungelt, beschikt thuis tegen de Snekers wel over de juiste winnaarsmentaliteit en lijkt dan extra krachten te kunnen gebruiken. Dat was dit jaar niet anders, want ondanks dat Neptunia al snel op een 0-2 voorsprong kwam, gaven de Meppelaars niet op en maakten nog voor de tweede periode gelijk. Tot aan de rust bleven beide ploegen dicht bij elkaar maar was het wel steeds Neptunia dat het voortouw nam.

Vanaf de derde periode schakelden de Snekers een tandje bij. Er werden veel meer kansen gecreëerd en De Reest kwam er nauwelijks nog aan te pas. Vooral fysiek en conditioneel stond Neptunia er beter voor dan z’n tegenstander en dit resulteerde in een vlotte uitbouw van de score. Er kan de heren verweten worden dat ze de vele kansen niet allemaal afmaakten, desalniettemin kwamen ze geen enkel moment meer in de problemen.

Komende zaterdag om 16.30 uur komt EZC uit Enschede op bezoek in Sneek.

Doelpunten Neptunia’24: Arjen van Leeningen, Rutger van Leeningen en Marco Volkers (allen 2x), Dennis van der Veldt, Rick Lunter, Rudi van der Veldt en Niels van der Zweep (allen 1x).