Myrddin en Christella geselecteerd door Elite

Myrddin Isidora uit Sneek en Christella Janse van Rensburg uit Goënga zijn zaterdag tijdens het 050-enmode weekend in Groningen geseleceteerd voor de Nationale Casting van de Elite Model Look modellen zoektocht.

De voorselectie van de 35ste editie van Elite Model Look Nederland vond plaats op de Grote Markt in Groningen. Aan het einde van deze casting, zagen 8 jongens en meisjes hun droom uitkomen toen ze werden geselecteerd voor de volgende ronde, de Elite Model Look Nationale Casting op 6 oktober in Amsterdam.

,,Bij de selectie van de kandidaten wordt, naast fotogenieke kwaliteiten, ook gekeken naar natuurlijke schoonheid en de potentie om jezelf te kunnen vormen naar de vraag van de huidige fashion trends. Kortom de voor Elite zo kenmerkende combinatie van professionaliteit, elegantie en schoonheid”, aldus de Elite Model Look jury.

Aan het einde van deze Nederlandse tour presenteren ruim 100 geselecteerde kandidaten zich tijdens de nationale casting in de gloednieuwe showroom van Jaguar en Land Rover dealer Kimman in Amsterdam. 20 finalisten, waarvan 10 jongens en 10 meisjes, worden geselecteerd, op basis van hun fotogenieke kwaliteiten, persoonlijkheid en natuurlijke schoonheid, maar ook op hun potentie om te beantwoorden aan de huidige modetrends, om door te gaan naar de Elite Model Look Nationale Finale.

De nationale finale vindt plaats op zaterdag 3 november in de Amsterdamse Beurs van Berlage. Naast een contract bij Elite Model Management Amsterdam krijgt de mannelijke en vrouwelijke winnaar een plaats in de grote, internationale finale, waar talenten uit maar liefst 40 landen zich aan het wereldwijde Elite netwerk presenteren, en kans maken op een internationaal contract bij Elite World ter waarde van 150.000 euro.

Elite Model Look trekt jaarlijks meer dan 400.000 deelnemers uit 800 steden, 40 landen en vijf continenten en biedt jongens en meisjes een unieke kans om binnen te treden in de modellenwereld.

Elite, opgericht in 1972, is het grootste modellenbureau ter wereld. Elite vertegenwoordigt meer dan 2.000 modellen in vijf continenten. Elite is een merk met activiteiten in drie verschillende bedrijfstakken waaronder high-level modellenmanagement, Elite Model Look en Elite world-class licensing. Topmodellen zoals Cindy Crawford, Gisele Bündchen en vele andere gevestigde namen begonnen hun carrière bij Elite.