FNP stelt vragen over verkoop schoolgebouw Gaastmeer

De fractie van de FNP stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân over de verkoop van het leegstaande schoolgebouw in Gaastmeer.

De FNP heeft geluiden opgevangen in Gaastmeer dat er al een jaar lang een koper is. ,,Mar it proses om ta ferkeap oer te gean komt mar net los. Dit”, zo schrijft de FNP aan het college, ,,wylst de bestimming dy’t de keaper oan it gebou jaan wol de ynstimming hat fan ûnder oare: bewenners, doarpsbelang De Gaastmar, Stichting Ichthus, Stichting Doarpshús en de Tsjerke.

De FNP wil onder andere weten of de berichten uit Gaastmeer kloppen en zo ja wat de reden is dat de deal nog niet rond is.