De optredens vinden plaats in het kader van het LF 2018-evenement Helden fan Hjir, waarbij in heel Fryslân die dag muzikanten in de eigen woonplaats voor het voetlicht treden. De optredens in Bakhuizen zijn om 13.30, 16.30 en 20.00 uur en duren elk een klein uur. Het betreft luisterconcerten waarbij live-opnamen worden gemaakt.