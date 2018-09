Wim Anker: strafpleiter, een wandeling op een evenwichtbalk

Wim Anker spreekt ongeveer 45 minuten over de rol, taak en houding van de strafpleiter. Hij gaat in op de principiële uitgangspunten van het kantoor Anker en Anker en benoem ook de ethische grenzen.Verder behandelt hij interessante zaken uit verleden en heden.

Wim Anker werd in januari 2015 door zijn collega’s uitgeroepen tot meest gewaardeerde advocaat van Nederland. De Friese advocaat wordt gezien als een uitmuntend strafpleiter. Hij werd door de jury getypeerd als een ‘nuchtere Fries die oog heeft voor de praktijk en een pure advocaat met het hart op de juiste plaats’.

Wim Anker is partner bij Anker & Anker, een advocatenkantoor in Leeuwarden dat zich gespecialiseerd heeft in strafrecht en met name in strafzaken, waarin tbs en cassatie een belangrijke rol spelen. Samen met zijn broer Hans is hij al meer dan 35 jaar actief als advocaat. Hans Anker leidt het kantoor, Wim Anker doet de PR. De eeneiige tweelingbroers doen veel pro-deozaken. Wim Anker ziet zichzelf niet alleen als advocaat, maar soms ook als sociaal werker.

Hij is misschien wel de meest meedogenloze en tegelijkertijd de meest emotionele strafpleiter van ons land. Ferdi E., Martha U. en Jan Veerman zijn een greep uit een reeks geruchtmakende strafzaken die op zijn naam staan. De verdediging van Ferdi E., de ontvoerder en moordenaar van Gerrit Jan Heijn, was voor Anker & Anker het verschil tussen een regionaal kantoor en een landelijke praktijk. Toen Wim Anker de verdediging op zich nam van Robert M. leverde het hem veel onbegrip, woede en zelfs doodsbedreigingen op.

De compensatie van dit harde leven zoekt hij samen met zijn broer in het leven in hun ouderlijke dorp Akkrum, het zingen in cafés waar de jenever en de Beerenburg hen inspireert tot het aanheffen van menig levenslied, hun vakanties naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Limburg en op de tribune bij Heerenveen.

Wim Anker spreekt klare taal. Hij won de Duidelijketaalprijs 2012 van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit omdat hij zijn woorden goed afstemt op een breed publiek en zijn manier van spreken aanzet tot luisteren. Bovendien houdt de strafrechtadvocaat zich verre van juridisch jargon, maakt hij bondige zinnen en spreekt hij beeldend.

Wij zijn er niet voor de waarheidsvinding is een van zijn bekende uitspraken. Er is immers maar één belang en dat is het belang van de verdachte. De principes van Wim Anker passeren in dit college de revue. Zo nemen ze nooit contact op met verdachten (ze worden gebeld), geld speelt geen rol en ze houden te allen tijde de regie. Wim Anker zorgt ervoor dat u op het puntje van uw stoel zit.

